Juventus, dal Real Madrid arriva pure il massaggiatore

Si chiama Javier Santamaria il nuovo rinforzo della Juventus e arriva dal Real Madrid. L'ha consigliato Cristiano Ronaldo e non è un giocatore, ma il nuovo massaggiatore bianconero: ha lavorato alla Casa Blanca per 16 anni e con quel curriculum (e quella "raccomandazione") i bianconeri non hanno dovuto pensarci su troppe volte per puntellare anche l'organico dei fisioterapisti.



Del resto una squadra che vince tre volte consecutive la Champions League è arrivata evidentemente al finale di stagione al massimo della forma: merito dell'allenatore, dei giocatori, del preparatore atletico, dello staff medico, ma anche, nel loro piccolo, di massaggiatori e fisioterapisti. Insomma, la Juve prende un "mago dei muscoli" che ha contribuito alla crescita esponenziale di Cristiano Ronaldo, trasformatosi negli ultimi anni in una potentissima macchina da gol. CR7 l'aveva consigliato anche alla nazionale portoghese, con la quale in effetti Santamaria ha collaborato. Ora gli tocca un po' d'Italia e magari dopo di lui arriverà anche Marcelo.