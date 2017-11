Juventus, Cuadrado: "Vincere ancora sarebbe mostruoso"

Champions, campionato, Dybala: Juan Cuadrado tocca una serie di temi nell'intervista rilasciata a Premium Sport. Ecco le dichiarazioni principali dell'esterno della Juve.



"Dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona eravamo un po’ tristi, perché se avessimo vinto saremmo stati più tranquilli. Però ci sono delle gare che si mettono in un certo modo, abbiamo dato tutto quello che avevamo per pareggiare e poi per vincere, ma non abbiamo avuto la giusta concretezza. Però è stato un punto importante, dipende ancora tutto da noi e dobbiamo affrontare tutti i match con il giusto atteggiamento".



"Contro il Benevento gara agevole sulla carta? Nessuna partita è facile, noi dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che quando l’arbitro fischia siamo sullo 0-0. Dobbiamo avere l’approccio giusto e cercare di vincere a tutti i costi. Dopo tanto tempo siamo noi nella posizione di inseguitori in classifica, ma siamo molto tranquilli e sereni. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita per poi affrontare gli scontri diretti con la possibilità di ribaltare le posizioni in classifica".



"Se mi aspettavo un’Inter così in alto? Io sì, i miei compagni non lo so. Le altre squadre si sono rinforzate molto per raggiungere gli obiettivi, c’è anche la Roma. Siamo tutte lì, ci sarà una sana competizione, speriamo di restare sempre nei primi posti: vincere ancora sarebbe mostruoso".



"Il nervosismo di Dybala? Io lo vedo molto tranquillo, non sta succedendo niente. Spesso si ingrandiscono cose piccole. Lui deve restare tranquillo, sappiamo che è un grande giocatore e cosa può dare alla squadra"