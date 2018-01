Juventus, Cuadrado rischia l'operazione: ipotesi Politano

Da novembre Juan Cuadrado continua a convivere con un problema all'adduttore della gamba destra poi diventato infiammazione al pube a metà dicembre: una classica quanto fastidiosa pubalgia che lo tiene fermo dal match contro la Roma. Alla vigilia del Chievo, Massimiliano Allegri ha lanciato l'allarme: "Lunedì in Germania avrà una visita specialistica dalla quale sapremo se potrà continuare con le terapie o dovrà operarsi".



Questo secondo scenario preoccupa la Juventus perché potrebbe significare un ritorno in campo a tempo indefinito: il rientro da una pubalgia è sempre delicato e bisogna considerare che il finale di stagione porterà dritto ai Mondiali in Russia.



Non è un caso, forse, che proprio oggi si sono diffuse alcune voci su un possibile inserimento bianconero nell'affare Politano: dopo le parole di Marotta, sarebbe un altro clamoroso duello con il Napoli come per lo scudetto.