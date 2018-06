Juventus, Cuadrado e Khedira verso il rinnovo. Marchisio parlerà col club

Tempo di rinnovi in casa Juventus. Ieri è arrivata l'ufficialità dei prolungamenti di Barzagli e Chiellini, ora dovrebbe toccare a Khedira e Cuadrado. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista tedesco, che in bianconero troverà il connazionale Emre Can, resterà a Torino fino al 2021 mentre è ancora incerto il limite temporale per l'esterno colombiano (2021 o 2022?) impegnato ai Mondiali in Russia.



Rimane incerta invece la situazione di Claudio Marchisio. Il Principino ha il contratto in scadenza nel 2020 ma nell'ultima stagione ha trovato pochissimo spazio con Allegri (è finito ai margini) e, come scrive Tuttosport, la prossima settimana si incontrerà con la dirigenza per decidere il da farsi. Il mediano comunque negli scorsi giorni ha fatto sapere che rimarrebbe volentieri a Torino.