Juventus, Cuadrado deve operarsi: fuori dai due ai tre mesi

"Cuadrado? Anche se dovesse operarsi, la squadra rimane questa" ha detto oggi Allegri nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta in cui ha sfoggiato una fede che ha scatenato il web, ma ora che il colombiano dovrà operarsi e restare fuori almeno due mesi il tecnico sarà ancora della stessa idea?

La Juventus affronterà la doppia sfida degli ottavi di Champions con il Tottenham senza Cuadrado e, almeno nella gara di andata, anche senza Dybala, un'emergenza che dalle parti di Vinovo non avevano previsto e che potrebbe convincere i bianconeri a stringere i tempi per strappare Politano al Napoli anche se Marotta ha assicurato: "Non ci muoveremo sul mercato".

Da novembre Juan Cuadrado continuava a convivere con un problema all'adduttore della gamba destra poi diventato infiammazione al pube a metà dicembre: una classica quanto fastidiosa pubalgia che lo tiene fermo dal match contro la Roma. Alla vigilia del Chievo, Massimiliano Allegri aveva lanciato l'allarme, ora i timori del tecnico livornese sono diventati realtà. Il giocatore andrà sotto i ferri e i tempi di recupero non sono facilmente stimabili, perché l rientro da una pubalgia è sempre delicato.