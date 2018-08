Juventus, Cristiano Ronaldo subito in gol a Villar Perosa

L'avventura di Cristiano Ronaldo in bianconero comincia nel migliore dei modi. Il fuoriclasse portoghese ha esordito davanti a quasi 5000 spettatori, tra cui il presidente Andrea Agnelli e John Elkann, nel classico test di Villar Perosa, vinto per 5-0 dalla Juventus A sulla Juventus B (selezione composta dai giovani della Primavera del club). CR7 ha aperto le marcature dopo pochi minuti, sfruttando il lancio lungo di Bernardeschi. Il cinque volte Pallone d'Oro, rimasto in campo per 45', ha dimostrato di trovarsi molto bene con Paulo Dybala, autore di una doppietta. Gli altri due gol dei bianconeri A sono arrrivati grazie a Marchisio e a un'autorete di Capellini.



Come di consueto, al 26' minuto del secondo tempo, è scoccata l'ora dell'invasione di campo. John Elkann ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'acquisto di Cristiano Ronaldo: "Per la squadra più forte del mondo avere il giocatore più forte è un bel connubio. È bello averlo in campo con noi e vedere la naturalezza con cui indossa la maglia bianconera. Il fatto che sia stato proprio lui a segnare il primo gol, promette grandi cose...". L'ex stella del Real Madrid ha voluto ringraziare i tifosi con questo post su Twitter.





Una giornata emozionante, in un’atmosfera speciale che racconta la storia vincente della Juve. Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto! #FinoAllaFine pic.twitter.com/odFWHqVFqp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 12 agosto 2018