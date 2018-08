Juventus, Cristiano Ronaldo "salvato" dal bodyguard

Cristiano Ronaldo ci sarà abituato e infatti non è sembrato affatto impaurito. Un tifoso, o presunto tale, ha provato ad avvicinarlo all'arrivo della Juventus alla stazione di Parma, mentre il giocatore era giù sulle scale mobili. È stato fermato dai bodyguard, anche se probabilmente il ragazzo non aveva intenzione di fare del male a CR7 e forse voleva solo chiedergli un autografo. Ma ovviamente gli uomini della sicurezza sono intervenuti comunque. L'utente Twitter Ben Tistà ha pubblicato il video sui social documentando così la vigilia un po' turbolenta della gara dei bianconeri al Tardini, in programma sabato sera. Ecco le immagini.