Juventus, Cristiano Ronaldo: "La Champions non è un'ossessione"

Esaurito il bagno di folla della giornata di presentazione, Cristiano Ronaldo ha ancora voglia di parlare e torna agli applausi dello Juventus Stadium dopo il gol in rovesciata con la maglia del Real Madrid: "Un momento speciale, unico: non mi aspettavo quella reazione dei tifosi. Ma in quel momento non sapevo che il futuro mi avrebbe portato a giocare nel club a cui avevo segnato un gol tanto speciale. Non è stata quella rete a cambiare le cose, la Juventus è una grandissima società e quello rimane un dettaglio che solo in parte ha fatto la differenza nella mia scelta".



Il portoghese ribadisce ciò che aveva spiegato in conferenza: "Ho detto al Real che l'unico club in cui sarei voluto andare sarebbe stata la Juventus". I tifosi bianconeri sognano la Champions League: "Non la vedo come un'ossessione, le cose succedono in maniera naturale: la vittoria in una competizione così dipende da tante cose. In questi quattro anni voglio aiutare la squadra a farcela: molto difficile ma possibile" le parole a Sky Sport.



CR7 ha vestito le maglie di Real e Juventus, come il suo ex allenatore Zidane: avete parlato? "No, non c'era bisogno di qualcuno che dicesse quanto sia forte questa squadra, tutto il mondo lo sa. Sono molto grato alla società per la possibilità che mi ha dato, voglio vincere tanti trofei con lei".