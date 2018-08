Juventus, Cristiano Ronaldo gol all'Under 23: prove di 4-2-3-1

Ferragosto in campo per la Juve di Allegri, che in mattinata ha affrontato in amichevole l'bianconera in vista dell'esordio in campionato di sabato contro il Chievo a Verona.per Chiellini e compagni e il primo gol l'ha segnato, come si evince dal video postato dal club. Le altre reti le hanno firmate Bonucci, Dybala, Pjanic, Cancelo (su punizione), Bernardeschi, Mandzukic e Matuidi, così è stata festa un po' per tutti.Volendo scorgere indicazioni per il campionato,ha schierato la seguente squadra dal primo minuto: Szczesny; Barzagli, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado-Dybala-Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. Un 4-2-3-1, insomma, che tende al 4-4-2 a seconda della posizione che assume Dybala, più o meno accanto a CR7. Nella ripresa, invece, Allegri ha provato il rombo, che è un'altra soluzione possibile: a fare il trequartista è stato Bentancur e non Bernardeschi: Cancelo, dopo aver giocato spesso nella linea dei trequartisti in precampionato, è stato provato da terzino destro.