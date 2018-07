Juventus, Cristiano Ronaldo: "Farò la storia, non sono qui in ferie"

Il grande giorno di Cristiano Ronaldo. A Torino è arrivato ieri pomeriggio ma oggi è la data che i tifosi della Juventus ricorderanno a lungo, quella della sua presentazione. Centinaia di sostenitori bianconeri si sono piazzati davanti al JMedical dalle prime ore del mattino per salutare il loro nuovo idolo, arrivato lì intorno alle 10 per le visite mediche e uscito verso le 15.40.



Poi la conferenza stampa di presentazione: un evento mondiale, nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium, al quale si sono accreditati trecento giornalisti e operatori tv. "La Juventus per me è stata una scelta facile, è una delle migliori squadre al mondo e la migliore d'Italia. Voglio lasciare un segno nella storia di questo club, sono onorato mi abbia scelto e voglio portarla ad un livello ancora più alto".



Già stabilite le tappe di inserimento con Allegri ("Comincerò ad allenarmi il 30 luglio, sarò in campo il 12 agosto a Villar Perosa e voglio giocare già nella prima giornata di campionato"), Ronaldo mostra grande entusiasmo: "Alla mia età c'è chi sceglie di andare in altri Paesi, io non sono qui in ferie. Mi sono sempre piaciute le sfide, penso sempre al presente e sono ancora giovane: sto bene fisicamente e mentalmente. C'è chi pensa che a 33 anni la carriera sia finita: io non la penso così" le parole del portoghese.



CR7 annuncia che non lascerà la nazionale del Portogallo e regala una breve parentesi dedicata al Real Madrid: "Non avevo deciso di partire dopo la finale contro il Liverpool. Una bella storia, ringrazio i tifosi, ma ora è finita. Non devo dimostrare più niente a nessuno ma voglio far vedere all'Italia che tipo di giocatore sono". Nessuna paura per il tatticismo della serie A: "Campionato difficile ma non ho mai avuto niente facilmente, ho fiducia in me e nei compagni".



I tifosi ("li ringrazio per la standing ovation dopo il gol in rovesciata") chiedono la Champions League: "Tutti la vogliono vincere, questa squadra ci è andata vicina ma le finali sono sempre un'incognita. Spero di portare fortuna, possiamo vincerla ma serve rimanere tranquilli". Infine, "sì" poco convinto e immerso in una gran risata a chi gli chiedeva se aveva ricevuto solo l'offerta della Juve: riferimento a De Laurentiis? (che però ha spiegato di esserselo visto offerto).

