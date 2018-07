Juventus, Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino

Domani mattina le visite mediche, domani pomeriggio la conferenza di presentazione alle 18:30 (dalle 18 collegamento su TgCom24) ma Cristiano Ronaldo si porta avanti e già nel tardo pomeriggio è sbarcato in Italia. Sono le 17:40 quando l'account ufficiale della Juventus twitta: "Guardate chi è appena arrivato a Caselle. Bem-vindo! #CR7JUVE". L'avventura italiana del portoghese è ufficialmente iniziata.



He's here! 🛬 Watch @Cristiano's first moments in Turin! #CR7JUVE pic.twitter.com/mQxauQ9pDn