Juventus, Cristiano Ronaldo: debutto blindato a Villar Perosa

Sarà un debutto blindato. Cristiano Ronaldo vestirà per la prima volta la maglia della Juventus su un campo di calcio: alle 17 di domenica, a Villar Perosa, si giocherà il tradizionale test con la Primavera e CR7 sarà in campo da titolare, quasi certamente in coppia con Dybala. Saranno soltanto in 5 mila a vederlo: i tifosi che hanno acquistato il biglietto. Per tutti gli altri non c'è posto, anche perché 600 steward "protegeranno" Cristiano da un possibile assalto e impediranno ad altri di avvicinarsi al campo.



La Juve fa le prove di campionato, dunque, e così anche Bonucci potrebbe esordire dal primo minuto: con De Sciglio e Benatia fuori causa, è possibile che Allegri mandi subito in campo il "figliol prodigo" tornato dal Milan. A sei giorni dalla sfida con il Chievo, la prima vera gara che darà il via alla nuova era bianconera. Quella con Cristiano Ronaldo.