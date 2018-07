Juventus, Cristiano Ronaldo bianconero su FIFA19

L'affare Juventus-Cristiano Ronaldo aveva preso di sorpresa anche EA Sports, software house della simulazione calcistica FIFA: sulla copertina dell'edizione 2019 infatti campeggiava il portoghese con la maglia del Real Madrid. In tanti si erano accorti del particolare e avevano chiesto pronta modifica: EA Sports ha risposto presente e in soli tre giorni ecco il trailer del videogioco con CR7 in maglia bianconera. E FIFA19 ora può dirsi veramente aggiornato.