Juventus, cosa farà Marchisio? Cina e MLS lo 'chiamano'

Scelta di cuore o di campo? Claudio Marchisio è di fronte a un bivio: restare nel club in cui è cresciuto e di cui è tifoso ma che ormai sembra puntare poco o nulla su di lui, oppure andare a giocare lontano ("Non vestirò mai nessun altra maglia in Italia") e provare un'esperienza, molto remunerativa, in Cina o MLS?

La bufera social scatenata dalla moglie del Principino dopo la panchina nel derby col Torino ha riaperto il dibattito sul futuro del centrocampista bianconero, che dopo il grave infortunio al ginocchio non è ancora riuscito a tornare sui suoi, altissimi, livelli.

"Se Marchisio l’anno prossimo sarà ancora alla Juve? Credo di sì. Da parte sua e nostra non ci sono segnali forti che possano far pensare a un trasferimento" aveva detto l’ad Marotta il 9 febbraio prima di Fiorentina-Juve. Il problema è che quella del Franchi è stata soltanto la quarta partita da titolare della stagione di Marchisio, che vorrebbe giocare con più continuità.

Il centrocampista rispetterà le scelte di Allegri senza fiatare - scrive la Gazzetta dello Sport - ma intanto sta pensando a cosa fare del proprio futuro. L'MLS è un'opzione, come lo è anche la SuperLeague cinese, dove sta approdando anche Don Andres Iniesta. Qualche messaggio, indiretto, gli sarebbe già arrivato, resta da capire se alla fine sarà addio oppure se l'amore per la maglia bianconera avrà ancora la meglio.