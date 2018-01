Juventus, cori razzisti verso Matuidi: "Non riesco ad odiare"

Qualche ora dopo la fine di Cagliari-Juventus, Blaise Matuidi ha rivelato di essere stato oggetto di cori razzisti durante il match (in campo si era fermato solo qualche momento, per poi riprendere a giocare): il centrocampista francese ha scritto un post su Facebook per esprimere la sua delusione.



"Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l'odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio è un modo per diffondere l'uguaglianza, la passione e l'ispirazione ed è questo per cui sono qui. Pace" le parole di Matuidi che già a Verona aveva subìto scene di razzismo (e per questo era stata squalificata la curva gialloblù).