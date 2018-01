Juventus, cori razzisti a Matuidi: "Non riesco ad odiare". E il Cagliari si scusa

Qualche ora dopo la fine di Cagliari-Juventus, Blaise Matuidi ha rivelato di essere stato oggetto di cori razzisti durante il match (in campo si era fermato solo qualche momento, per poi riprendere a giocare): il centrocampista francese ha scritto un post su Facebook per esprimere la sua delusione.



"Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l'odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio è un modo per diffondere l'uguaglianza, la passione e l'ispirazione ed è questo per cui sono qui. Pace" le parole di Matuidi che già a Verona aveva subìto scene di razzismo (e per questo era stata squalificata la curva gialloblù).

IL CAGLIARI: "SEI ENORME"

Tu es un joueur énorme. Exemple pour les jeunes. Nous désirons nous excuser avec toi si tu as été insulté à la Sardegna Arena pour la couleur de ta peau. Le racisme n'a rien à voir avec le peuple sarde. Seulement l'ignorance peut expliqué certains comportements. Respect. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 7 gennaio 2018

IL PSG: "SIAMO CON TE"

Nel pomeriggio, intorno alle 17 della domenica,rispondendogli, in francese, sul profilo Twitter: "Sei un giocatore enorme, esempio per i giovani.per il colore della pelle. Il razzismo non ha nulla a che vedere col popolo sardo. Solo l'ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto".