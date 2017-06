Juventus, contusione alla coscia sinistra per Dani Alves: in dubbio sua presenza contro l'Inter

Come se non bastasse la delsuione per lo 0-0 casalingo nell'esordio in Champions, la Juventus deve far fronte a uno sgradito imprevisto. Dani Alves ha infatti riportato un trauma contusivo alla coscia sinistra nella partita con il Siviglia. Lo riporta il sito ufficiale della società bianconera. "Il giocatore - si legge - sarà monitorato nelle prossime ore e valutato giorno per giorno" in vista della sfida di domenica a San Siro contro l'Inter. Se Dani Alves non dovesse farcela, sulla fascia destra giocherebbe con ogni probabilità Lichtsteiner.