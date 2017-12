Juventus, contro il Bologna rivalità storica

La Juventus domani a Bologna cercherà una vittoria per ripartire dopo il pareggio interno contro l'Inter ma troverà di fronte, oltre alla squadra di Donadoni, anche una tifoseria molto carica. Secondo un'indagine di Tuttosport, infatti, la città rossoblù sarebbe la terza più antijuventina d'Italia dopo Napoli e Firenze: una rivalità quindi storica anche se meno famosa delle altre due.



Non a caso l'ex patron rossoblù Giuseppe Gazzoni - che probabilmente ha innescato questa rivalità con la causa milionaria post-Calciopoli che coinvolse pure i bianconeri - ha acceso la sfida alla vigilia: "Se nel 2005 ci fosse stato il Var, lo scandalo non sarebbe esploso e il Bologna non sarebbe retrocesso in serie B. Calciopoli è stata solo una questione di arbitri, se andavano bene diventavano internazionali e per andare bene favorivano il potente di turno" le parole al Corriere della Sera.



Ma la Juventus è anche una squadra amata trasversalmente in tutta Italia e Tuttosport ha mostrato le città (Torino esclusa) con più tifo bianconero: Milano è prima ma non deve stupire perché - Milan e Inter a parte - è sempre stata ricca di supporters juventini, poi Palermo (molti si dividono tra tifo rosanero e bianconero) e Cesena, con cui condivide anche i colori