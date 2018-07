Juventus, con Ronaldo 120 milioni in più di ricavi

Cristiano Ronaldo aumenta esponenzialmente il tasso tecnico della Juventus ma in casa bianconera si sfregano le mani anche per l'aspetto economico dell'affare: tra benefici e rischi, ecco qualche dato pubblicato da Il Sole 24 Ore basato su uno studio di Kpmg. Nel giro di due-tre stagioni, la Juve potrebbe aumentare di 100-130 milioni di euro a stagione i ricavi arrivando a sfondare il tetto dei 500 milioni di fatturato avvicinandosi a realtà europee come Manchester United e Real Madrid.



Tre gli aspetti fondamentali: ricavi da biglietti, ricavi da diritti tv e ricavi da mercandising e sponsorizzazioni. Nel primo caso, considerando che l'aumento delle tariffe e le conseguenti proteste non hanno impedito la vendita di tutte le tessere disponibili allo Stadium (29.500), si potrebbe arrivare a incassare tra i 55-70 milioni di euro - considerando anche i biglietti venduti ai non abbonati sia in serie A che Champions League -, in aumento rispetto ai 45 milioni stimati (non ci sono ancora cifre ufficiali) per l'ultima stagione.



Se i diritti tv italiani sono in calo, al contrario quelli Uefa sono in salita: arrivando in finale di Champions, i bianconeri potrebbero ricevere 120-130 milioni di euro. A seconda di come la squadra andrà in campionato e coppa, i diritti tv frutterebbero 190-255 milioni. La reale opporunità di crescita arriva dal terzo aspetto, quello degli spazi commerciali. Tra magliette vendute (previsto incremento di 12-20 milioni) e merchandising si potrebbe passare da 120 milioni a 195-220 milioni.



Ora i costi. Oltre al cartellino, c'è da considerare lo stipendio di Cristiano Ronaldo che pubblicamente non è stato rivelato: stimando i 30 milioni di cui abbiamo parlato anche noi, il costo annuo dell'acquisto di CR7 sui bilanci (bisogna aggiungere anche altri costi come quelli per Mendes o una prevedibile assicurazione per l'incolumità del giocatore ecc) della Juventus arriverebbe a 85 milioni di euro, 340 milioni totali contando il contratto di 4 anni.



Facendo la tara, per la Juve nel migliore di casi ci sarebbe un margine di guadagno sul bilancio di 30-40 milioni l'anno. Nel peggiore dei casi (risultati sportivi inferiori al previsto, stime su diritti tv e merchandising troppo ottimistici), l'impatto sarebbe negativo per 40-45 milioni l'anno.