Juventus, con il Verona alle 15 se sarà scudetto contro la Roma

Domenica sera all'Olimpico alla Juventus basterà un punto per vincere matematicamente il settimo scudetto consecutivo. La squadra di Allegri se la dovrà vedere con la Roma a cui il pari farebbe comodo per l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League anche se Di Francesco ha detto a chiare lettere che vuole vincere e Nainggolan ha parlato di "battaglia per l'onore".



In caso di trionfo nella Capitale, la capolista potrebbe scendere in campo nell'ultima giornata (domenica 20 maggio) alle 15 allo Stadium quando arriverà il Verona già retrocesso. Questa la possibile decisione della Lega Calcio secondo la Gazzetta dello Sport: i piemontesi così festeggerebbero con tutta calma l'ennesimo tricolore davanti ai propri tifosi prima di fare il giro della città con il pullman scoperto.