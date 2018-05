Juventus, come Allegri nessuno mai: e ora?

Nel caso fosse superstizioso, Allegri Massimiliano, nato a Livorno nel '57 e di professione allenatore, si circondi di amuleti e ascolti con attenzione quanto stiamo per dire: non dovrebbe servirgli, per la verità, perché non crediamo che non sappia che qualche giorno ancora e potrebbe essere l’unico a vincere quattro scudetti consecutivi nel calcio del dopoguerra, obiettivo peraltro praticamente solo da formalizzare, ma anche colui che potrebbe centrare il poker consecutivo di Coppe Italia, il che vorrebbe dire quattro doblete consecutivi.

Altri 180' di campionato per entrare di prepotenza, successi alla mano, in questa ristrettissima cerchia di allenatori, composta dal Trap, 7 scudetti, Lippi, 5, e Capello, 4...il tecnico bianconero completa il poker con i quattro campionati bianconeri più il primo della sua carriera vinto con il Milan.

Tocchi pure, Allegri, tutti gli amuleti che ha a disposizione, perché non finisce qui. Se mercoledi dovesse battere il Milan, eccovi servito il record dei record: quattro doppiette consecutive, e in questo non avrebbe da spartire con nessuno. Se vi va aggiungeteci anche due finali di Champions, che non lasciano nulla in bacheca ma che comunque fanno della Juventus una presenza costante nell’elite europea del pallone.

Ma rientrando nei confini italici, c’è ancora una partita da giocare, e per niente facile, prima di festeggiare il super-record, quindi torniamo a quello che difficilmente gli potrà scappare, ovvero quella collezione di triangolini che la Juve ha cucito sulla maglia nel 2012 e mai più tolto.

E ora il domandone: voi, uno così, lo lascereste mai partire? Perchè sembra proprio che il ciclo bianconero di Allegri sia alla conclusione, non per demeriti, sia chiaro. Scelta sua e scelta della società, se scelta ci sarà: Simone Inzaghi è il candidato numero uno alla sostituzione, ma c’è un Ancelotti che è pur sempre senza panchina. Tra qualche giorno dirigenti e tecnico si siederanno e parleranno, prima c’è una finale da giocare e uno scudetto da celebrare. L’ultima parola non è ancora stata detta.