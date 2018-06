Juventus, clausola rescissoria da 50 milioni per Emre Can

Dopo mesi di inseguimento, ieri Emre Can è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Se i 16 milioni di euro indicati come "oneri accessori" dal club bianconero hanno fatto discutere poiché era (ed è tuttora, considerando il solo cartellino) un affare a costo zero, oggi emerge un'altra novità che è anche una prima volta per la Juve: nel contratto del centrocampista è presente una clausola rescissoria.



Marotta ha sempre spiegato di essere contrario alle clausole perché tolgono forza al club di appartenenza ma in questo caso è stata fatta un'eccezione, seppur con numerosi paletti: dal terzo anno di contratto in poi e solo con offerte di club stranieri, Emre Can potrà partire per 50 milioni di euro. In partica quando il tedesco sarà a un anno dalla scadenza, se non ci fosse un prolungamento, i bianconeri incasserebbero comunque una grande cifra.



Nulla vieta, comunque, che giocatore e società tornino a discutere di contratto prima del 2021 e, quindi, la clausola potrà essere spostata più in là o addirittura tolta.