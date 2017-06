Juventus, Chiellini va ko: salta il Palermo ed è a rischio per il Porto

Niente Palermo per Giorgio Chiellini, bloccato da un problema muscolare al flessore della coscia sinistra dopo appena 18' giocati al Sant'Elia contro il Cagliari. Il difensore della Juventus è alle prese con un trauma distrattivo, informa il club bianconero, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni, per stabilire i tempi di recupero. Il difensore sarebbe a rischio anche per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto in programma mercoledì 22 febbraio alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD).



Allenamento differenziato, invece, per Miralem Pjanic, che ha rimediato una contusione nella sfida contro il Cagliari: nulla di preoccupante per il bosniaco, fermato a scopo precauzionale e pronto a rientrare da mercoledì in gruppo.