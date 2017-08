Juventus, Chiellini: "Siamo più forti. Serviva solo qualche schiaffo"

Nessun allarme difesa dopo il pre-campionato, garantisce Giorgio Chiellini. "Venivamo da tre settimane impegnative negli Stati Uniti e da un paio di giorni di allenamenti intensi - le parole del difensore a La Stampa dopo il ko con il Tottenham -, mi aspettavo una partita in cui avremmo fatto fatica. Ma meglio aver incontrato un avversario che ha messo intensità".



Il dubbio è sempre lo stesso: la Juve sopperirà all'addio di Bonucci? "Sono andati via Pirlo e Vidal, poi anche Pogba... ci vuole sempre un po' di tempo per adattarsi, bisogna anche aspettare i nuovi acquisti. Forse perdiamo qualcosa in impostazione di gioco ma abbiamo marcatori più forti. Magari Pjanic si abbasserà di qualche metro".



Secondo Chiellini, la sconfitta a Wembley è stata salutare: "Avevamo bisogno di qualche schiaffo, di svegliarci dal torpore. L'obiettivo è essere pronti per la Supercoppa. Siamo più forti dell'anno scorso".