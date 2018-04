Juventus, Chiellini si è allenato in gruppo

Massimiliano Allegri può sorridere. Come informa il sito ufficiale della Juventus, Giorgio Chiellini ha preso parte all'allenamento odierno e ha lavorato insieme ai compagni di squadra. Il difensore si era infortunato nel corso della partita con la Spal riportando un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che gli ha impedito di prendere parte alle amichevoli dell'Italia contro Argentina e Inghilterra.



Le terapie hanno dato i frutti sperati e a questo punto non è da escludere una sua presenza nella supersfida di sabato sera quando allo Stadium arriverà il Milan di Gennaro Gattuso, anche se il 33enne potrebbe essere preservato per l'andata dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 3 aprile contro il Real Madrid (considerata anche la squalifica di Benatia).



Ancora a parte invece Alex Sandro: il brasiliano non sarà a disposizione in campionato e spera di recuperare per la Coppa.