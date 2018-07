Juventus, Chiellini: "Ronaldo? Pensavo fosse impossibile"

A volte i giocatori ne sanno quanto i tifosi, almeno stando a quanto racconta Giorgio Chiellini: "Quando ho sentito per la prima volta le voci su Ronaldo, ho detto ai miei amici: 'Nah, è impossibile. Il giorno dopo, forse era possibile. Grazie al nostro presidente, al nostro direttore, è una realtà. La Juventus sta crescendo, anno dopo anno, e abbiamo bisogno di un campione come Cristiano".



"Siamo entusiasti, siamo pronti a lavorare con lui; tutte le parti del club, i giocatori, il direttore marketing, l'allenatore, sono pronti a migliorare con Cristiano e speriamo che possa aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo.



"Il ritorno di Bonucci? Leonardo, per me, è un amico. Ho trascorso le mie vacanze con lui e la mia famiglia. Conosco la sua qualità, ma non lo so. Non è facile, e voglio avere rispetto per i miei compagni di squadra. Non sono il presidente o il direttore sportivo, quindi vedremo cosa succederà fino alla fine del mercato e vedremo se Bonucci sarà qui".