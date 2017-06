Juventus, Chiellini respinge le critiche: "La stagione non poteva iniziare meglio"

"Siamo primi in campionato ed a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions: dopo tre mesi non potevamo immaginare un inizio migliore della stagione per la Juventus". Giorgio Chiellini, intervistato dal canale bianconero Jtv, non ha dubbi sull'andamento più che positivo della formazione di Massimiliano Allegri, nonostante le critiche sulla qualità non eccelsa del gioco espresso dai Campioni d'Italia.



Il difensore sta recuperando dall'infortunio e si dice pronto al rientro: "Sto bene e adesso posso lavorare con il gruppo. Sappiamo che solo con il lavoro quotidiano si possono conseguire grandi risultati, lo dice la nostra storia degli ultimi anni: la nostra forza è stata sempre rimanere sul pezzo, nonostante qualsiasi difficoltà".