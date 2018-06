Juventus, Chiellini: "Puntiamo a Champions e scudetto"

Per Giorgio Chiellini (e Leonardo Bonucci, visto che sono partiti insieme) parentesi motoristica all'interno delle vacanze in Canada: il nuovo capitano della Juventus ha parlato dai box della Ferrari dove ha seguito le qualifiche di Formula 1 sul circuito di Montreal. Dopo il settimo scudetto consecutivo vinto, il prossimo anno testa solo sulla Champions League? "No, punteremo a tutto come sempre. Ora con grande tranquillità e serenità abbiamo modo di riposarci e va bene, poi sarà una grande annata come sono state le ultime, ne sono sicuro".



Chiellini parla poi dell'effetto che fa ricevere in eredità la fascia di capitano dopo aver giocato con due leggende bianconere come Del Piero e Buffon: "Sono sempre più vecchio, è la verità, rimango io (sorride, ndr). Mi mancheranno ed è normale che sia così. Speriamo di lasciare del buono ai compagni che poi proseguiranno un domani quando poi non ci saremo neanche più noi" le parole a Sky.