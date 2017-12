Juventus, Chiellini: "Il settimo scudetto nostro primo obiettivo"

Giorgio Chiellini indica la rotta alla Juventus dopo il ko contro la Sampdoria e a due giorni dalla sfida di Champions con il Barcellona. "Ora il nostro obiettivo è quello di prenderci la qualificazione e di approdare agli ottavi di finale - primi o secondi cambierà poco considerando le squadre in corsa. Poi a marzo e aprile dovremo giocarcela, arrivando nelle condizioni ideali e soprattutto da squadra vera e cercando di essere in corsa anche per vincere il settimo Scudetto, che per noi deve essere il primo obiettivo. Non perché la Champions sia meno importante, ma perché è attraverso lo Scudetto, e quindi attraverso la quotidianità delle partite di campionato, che possiamo arrivare pronti. Pensando solo alla Champions, che è una competizione particolare e spesso vive di episodi, si rischia di far male su entrambi i fronti" le parole del difensore bianconero a Uefa.com.



Il centrale è a tutti gli effetti un veterano del club piemontese: "La Juventus per me è una famiglia ormai. Sono qui da 12 anni, questa è la mia 13.ma stagione e ho giocato oltre 400 partite. Di recente sono entrato nella top-ten di presenze di questa società, quindi lei è parte di me e io sono parte di lei. Faccio parte della storia di questa grande società e mi ritengo fortunato di aver contribuito a scriverla. Per rimanere qui tanti anni servono doti importanti, non solo tecniche, ma soprattutto umane. Visitando il museo e vedendo in esposizione le maglie e quelle classifiche che parlano di tanti anni e di tante partite, vi renderete conto che chi resta qui a lungo ha qualcosa di diverso dagli altri a livello umano".



Chisura dedicata a un 'aneddoto': "Da bambino il mio idolo era Paolo Maldini. Io ero tifoso del Milan e mio fratello della Juve, eravamo divisi come il babbo e la mamma. Lui era juventino e lei milanista, perciò in famiglia c'era una sorta di rivalità. Ma sicuramente è stato lui il mio idolo d'infanzia".