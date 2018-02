Juventus, Chiellini: "Il Guardiolismo ha rovinato i difensori"

Giorgio Chiellini ha parlato al Daily Mail di Juventus, Italia, Guardiola e Champions League. Si parte però... dalle tante fratture al naso: "Se c'è la minima possibilità di segnare un gol o di evitarlo, non riesco a non tirarmi indietro. Il morso di Suarez? Con lui è tutto a posto".



Il difensore poi sposta lo sguardo su Antonio Conte, in difficoltà al Chelsea: "Ci mette passione, non solo in partita. Tutto il giorno, in ogni sessione di allenamento è come avere a che fare con un sergente. Quando finisci di allenarti con lui, sei morto: non stanco, morto". Chiellini continua: "Riesci a farlo perché credi in quello che fa, agli Europei con lui è stato come entrare in un altro mondo. Uno dei migliori allenatori al mondo".



Questo il parere sul tiki-taka di Guardiola: "Ha rovinato e sta rovinando i nostri difensori. Tanti tecnici italiani hanno provato a copiarlo senza avere le sue stesse conoscenze e noi abbiamo perso la nostra identità. Un tempo avevamo Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, Bergomi, Gentile, Scirea... oggi solo Bonucci. Negli ultimi 10 anni non abbiamo lanciato altri grandi difensori, spero che il calcio italiano lo abbia capito e si riparta".



Sul mancato Mondiale: "Guardare le partite in tv sarà una pugnalata, non sarà un bel mese per me. Vedrò alcuni match e i risultati ma non riesco a immaginarmi a stare a casa a guardarmela tutta seduto sul divano".



Infine, sul Tottenham: "Harry Kane è un giocatore fantastico, rispetto a tre anni fa, quando lo avevamo affrontato, è migliorato tanto. Gli Spurs sono forti, apprezzo molto anche Vertonghen e Alderweireld".