Juventus, Chiellini: "Dopo 5 scudetti siamo ancora primi. Vogliamo vendicarci del Milan in Supercoppa"

All'indomani del pesante ko a Marassi contro il Genoa Giorgio Chiellini prova a riportare il sereno in casa Juventus nell'intervista esclusiva ai microfoni di Premium Sport: "In campo c'è stato un po' di nervosismo perché non siamo abituati a prendere tre gol in mezz'ora, non sono stati episodi belli (il difensore si riferisce al litigio tra Mandzukic e Cuadrado ndr) ma testimoniano la voglia di reagire".



Il difensore, in merito all'andamento della stagione bianconera, spiega: "Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare ma anche intorno a noi vedo poco entusiasmo per quello che stiamo facendo. Non giochiamo in maniera entusiasmante e tuttavia siamo in testa alla classifica dopo 5 scudetti e primi in Champions: è un risultato importante".



Da qui a Natale sono due gli obiettivi: "Vogliamo mconfermarci sempre di più mentenendo almeno i 4 punti di vantaggio sulla Roma e poi vincere la supercoppa italiana. Sarebbe stato più giusto disputare la finale a inizio stagione ma comunque è un trofeo da mettere in bacheca e dobbiamo vendicarci della sconfitta subita a San Siro contro il Milan".