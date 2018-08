Juventus, Chiellini: "Dispiaciuto per Caldara, meritava di restare"

Giorgio Chiellini fa il bilancio della tournée americana con la Juventus: "Non abbiamo avuto problemi fisici ed è importante, ci siamo allenati un'atmosfera molto bella e ottenendo anche buoni risultati. L'esperienza servirà a crescere ai giovani e abbiamo fatto capire ai nuovi cosa significa caarsi nella nostra realtà".



Uno di questi nuovi acquisti, però, è andato via: "Caldara aveva tutto per fare bene qua, era un ragazzo su cui puntavamo tutti. Ma la Juventus a malincuore ha dovuto cederlo e capisco che è entrato in una dinamica di calciomercato difficile da rifiutare". Parole di stima per un collega diventato rivale: "Meritava di stare qui, mi dispiace. Spero di potergli dare comunque qualcosa da avversario, è un ragazzo che ha tanto da dare anche sotto il profilo umano".



Chiellini parla così di Cristiano Ronaldo: "Il gruppo, dopo tanti, anni aveva bisogno di una scossa e il suo arrivo è nuova energia: la voglia di alzare il livello, di rimettersi in discussione. Però l'errore più grave sarebbe pensare di avere già vinto la Champions League".



Infine, possibile addio alla Nazionale? "Sono combattuto, ci sono pro e contro qualsiasi cosa decidessi di fare. Non sono più giovincello, ci sta che Mancini voglia puntare su altri. Sto bene, affronterò con lui il discorso con grande serenità" le parole a Sky.