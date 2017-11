Juventus, Chiellini: "Dieci anni fa ero più scarso. Sono cresciuto con Buffon e Pirlo"

Giorgio Chiellini è intervenuto all'Allianz Stadium a "Randstad Next", percorso di orientamento professionale per sportivi. Ecco le principali dichiarazioni del difensore della Juventus e della Nazionale.



"Lo spogliatoio di una squadra è simile a una multinazionale: è fondamentale integrare gli altri accettando comportamenti che sono lontani dalla nostra cultura: su alcuni aspetti noi italiani siamo più rigidi e musoni del 'toda joya' che vivono altre culture . L'equilibrio dello spogliatoio è fondamentale, specialmente adesso che è multietnico con la parte italiana che rappresenta il 33%. Integrare al meglio ogni etnia, cultura, è difficile ma dà risultati enormi".



"Dieci anni fa ero più veloce, più esplosivo rispetto a oggi, ma ero anche infinitamente più scarso. Ho giocato nelle selezioni regionali, nelle Nazionali giovanili dall'Under 15 alla maggiore. Ero sempre il più 'bruttino', sgraziato, scoordinato, grezzo. Poi mi rivedevano tempo dopo ed ero migliorato. Nella mia carriera ho conosciuto tanti talenti che a 17/18 anni non hanno fatto sacrifici e non sono mai diventati i campioni che avrebbero potuto essere. L'importante è provare a dare sempre il meglio di sé".



"Il fuoriclasse è colui che fa giocare bene chi sta vicino a lui: Pirlo e Buffon, oltre a qualità tecniche indescrivibili, fanno e facevano crescere in campo e fuori i compagni. E' fondamentale riuscire a lavorare con gli altri, senza creare gelosie, cercando di far migliorare la squadra. Pirlo e Buffon hanno quel carattere e quella personalità che permettono a chi sta loro vicino di crescere".



"Bisogna avere sempre l’umiltà di imparare. Nel mio futuro non so cosa farò di preciso, la mia famiglia avrà sicuramente un ruolo importante, vorrei essere un padre e un marito presente. Lavorare in un’azienda che non sia la Juve? Sarebbe una prova più difficile, affascinante, ora non mi ci vedo, sono concentrato sul mio mondo. Non è facile trovare aziende di un certo livello che ti possano dare occasioni e nelle quali poter ricominciare da zero. Ho scelto un percorso di studi, e la specializzazione in business administration, che può aiutarmi un domani, tra non troppi anni dovrò ricominciare quasi da zero, ma quello che ho studiato potrà darmi una mano. Così come l’abitudine a gestire la pressione".