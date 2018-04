Juventus, Chiellini: "Con il Napoli conterà più la testa della tattica"

Giorgio Chiellini si avvicina così a Juventus-Napoli: "Una partita che si prepara da sola, è il match della stagione più facile da questo punto di vista - le parole in esclusiva a Premium Sport -. L’attenzione sarà massima, soprattutto adesso che manca così poco e ora che la posta in palio è altissima. Sicuramente il campionato non finirà domenica prossima perché poi ci saranno altre gare difficili ma siamo consapevoli dell’importanza di questa partita".



Il difensore prova ad immaginare quale attacco dovrà attendersi la squadra bianconera: "Penso che il Napoli giocherà col 4-3-3, non credo che inizieranno la sfida con quattro attaccanti anche perché vorrebbe dire togliersi un cambio offensivo. Milik è stato un rientro importante e lo dimostrano i gol che ha fatto nelle ultime partite e l’impatto che ha avuto. Sono contento per il ragazzo che è stato molto sfortunato ma ha avuto la forza mentale di riprendersi e non era facile".



Ma come si batte il Napoli? "Queste partite si vincono con gli episodi, bisogna avere una concentrazione altissima perché ogni minimo particolare può fare la differenza. C’è talmente equilibrio in campo che ogni piccola situazione può cambiare l’inerzia della partita e farla andare a tuo favore o contro: credo che come sempre sia più la testa rispetto alla tattica a far vincere".



Chiellini è ancora a quota zero come gol segnati, sarà la volta buona? "Non ho ancora segnato, speriamo che sia di buon auspicio. L’importante però è vincere, firmerei più per non prendere gol che per farlo, ora che il traguardo si avvicina gli obiettivi personali valgono meno di zero. Conta solo vincere, le chiacchiere le porta via il vento".



Ci sono ancora strascichi psicologici dopo il Real Madrid? "Da parte nostra, una volta entrati in campo con la Samp, è diventato un capitolo chiuso. Dopo queste delusioni la cosa positiva è che si può ripartire subito ed andare avanti. Rimane il rammarico per non aver completato l’impresa ma abbiamo dato un’importante risposta a noi stessi. Abbiamo dato tanto e una piccola flessione contro il Crotone era da mettere in preventivo anche in vista del Napoli".