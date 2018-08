Juventus, Chiellini: "Caldara ci ha dato una scossa. Caldara meritava di stare qui"

Giorgio Chiellini mette in guardia la Juventus alla fine della tournée americana: ora l'attenzione di tutti è rivolta al debutto di Cristiano Ronaldo, fra sette giorni a Villar Perosa.



"L'entusiasmo positivo è ben accetto, dopo tanti anni di vittorie il nostro gruppo aveva forse bisogno di una scossa, di una nuova energia e l'arrivo di Ronaldo spingerà tutti ad alzare il proprio livello, di rimettersi in discussione e andare oltre i propri limiti in ogni settore della società. Pensare invece con presunzione di aver già vinto tutto perché abbiamo CR7 sarebbe l'errore più grande, ma credo che questo gruppo con questo allenatore non corra il rischio", il monito del difensore bianconero a Sky.



In chiave mercato il ritorno di Bonucci ha portato all'addio di Caldara: "Aveva tutto per far bene. Era difficile rifiutare un passaggio e la Juventus, a malincuore, lo ha dovuto cedere, perchè era un ragazzo su cui puntavamo tutti. Le dinamiche del mercato sono particolari e questo acquisto comportava dei sacrifici. A me spiace perchè meritava di stare qui".