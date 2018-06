Juventus-Cancelo, visite e firma: è ufficiale

Joao Cancelo è ufficialmente un giocatore della Juve. Intorno alle 19 è arrivato il comunicato del club: "Perfezionato l’accordo con il Valencia per l’acquisizione a titolo definitivo di João Cancelo a fronte di un corrispettivo di 40,4 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018-2019. La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023".



"Cancelo è il prototipo di terzino moderno - si legge sul sito della Juventus -: veloce, tecnico, con spiccate doti offensive, ottima visione di gioco e grande senso tattico. Caratteristiche condite da classe e eleganza, tratti distintivi che contraddistinguono le sue giocate".



Cancelo è sbarcato martedì sera a Torino e ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto con ingaggio da 3 milioni di euro a stagione. Il laterale portoghese non ha comunque dimenticato il recentissimo passato all'Inter (che non ha esercitato il diritto di riscatto per via del Fair Play Finanziario) come dimostra il like su Instagram al post con il quale i nerazzurri hanno annunciato l'acquisto di Radja Nainggolan. I tifosi del Biscione apprezzeranno, quelli bianconeri un po' meno...

IL LIKE ALLA PAGINA DELL'INTER