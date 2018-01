Juventus, Buffon: "Vorrei giocare ancora, incontrerò Agnelli"

"Nella vita nulla accade per caso". Gigi Buffon sa benissimo cosa vuole che accada. E alla vigilia dei 40 anni, in un'intervista a Repubblica, lo ha detto chiaramente. "La sosta mi ha fatto bene, mi ha inviato un messaggio chiaro, mi ha costretto a pensare - ha spiegato il capitano della Juve che rienterà dopo quasi due mesi di stop -. Oggi sento dentro di me un desiderio di competere anomalo per la mia età. Continuare a giocare? Incontrerò presto il presidente Andrea Agnelli e ne parleremo. Voglio il bene della squadra, capire che tipo di vestito posso indossare, se la Juventus pensa che io possa essere ancora importante. Mi piacerebbe, ma la soluzione migliore va trovata con la società. Dobbiamo costruire assieme, se possibile, un percorso logico e condiviso. Certo è che non voglio diventare un problema né per la Juve né per i miei compagni. Continuare altrove? La Juve o nulla".



"Non voglio passare per un vecchiaccio che mente persino a sé stesso per aggrapparsi con le unghie e i denti al suo monumento e alla pagnotta. In questa stagione ho fatto un'imperfezione contro l'Atalanta e un errore su punizione con la Spagna. Ho giocato partite da fenomeno, altre normali, altre ancora magari modeste, eppure la Fifa mi ha premiato come il miglior portiere del 2017. Mi sento come mi sentivo sei, sette anni fa. È la risposta vera. Se non la convinco chieda un giudizio ai miei allenatori, loro mi valutano in campo ogni giorno".



"Non sarò l'allenatore di un club. Ho una compagna, tre figli che adoro e alle spalle ventotto anni di vita quotidiana organizzata dagli altri minuto dopo minuto. Vorrei prendermi il lusso della noia. Ci sono momenti nel quali desidero essere solo, ma solo solo. Mezze giornate mie in cui posso fare di tutto, durante le quali nulla mi è proibito. Ma un incarico da ct non mi dispiacerebbe. È un impegno stimolante, con una responsabilità istituzionale e educativa. Rappresenti un paese intero. Unisci, non dividi. L'Utalia? No. Ho detto che mi piacerebbe fare il ct di nazionali, non degli azzurri".



"Il pianto di Milano (dopo Italia-Svezia , n.d.r.) andava oltre l’amarezza di un fallimento che pensavamo impossibile, è stata la conseguenza di una grande responsabilità sportiva nei confronti dell’intero paese e la reazione di un uomo che a quarant’anni avverte le emozioni in maniera più profonda rispetto a quando ne aveva venti".