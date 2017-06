Juventus, Buffon: "Sento miei tutti e dieci gli scudetti"

Con il sesto scudetto consecutivo, Gianluigi Buffon è diventato il giocatore più pluriscudettato della storia della Juventus: sono otto. Ma il portiere bianconero non ci sta: "Sono sei scudetti consecutivi ma anche dieci in carriera - ha scritto in una lettera a La Stampa - Sì, dieci. Non mi vergogno a dirlo. Li ho vinti tutti. Sul campo. La Federazione, Wikipedia o la Lega dicono che sono otto. Io non discuto arbitri, giudici e leggi. Ma nessuno può negarmi il diritto di sentirli tutti miei. Nessuna polemica. Nessuna volontà di riaprire capitoli passati. Solo l'orgoglio per quanto ho costruito, vinto e conquistato sul campo".



Il capitano della Juve risponde anche a chi considera facile questo successo: "In tanti hanno parlato di vittoria annunciata, di campionato in discesa, di manifesta superiorità. Non sono d'accordo. E' il pensiero di chi non ha mai vinto che tende a banalizzare la fatica di chi ci riesce. In questo sesto scudetto non c'è stato nulla di scontato. Eravamo i favoriti, certo, per quanto costruito nelle ultime cinque stagioni. Ma siamo ripartiti da zero, ci siamo rimessi in discussione, abbiamo lottato e vinto".



Infine, sulla gioia di essere antipatici: "Tutti hanno tifato contro. Ed è normale. I più forti sono sempre più antipatici. Ma io mi tengo l'antipatia e lascio agli altri l'invidia per l'impresa che questa società, tutta la società, è riuscita a costruire".