Juventus, Buffon: "Ritiro? Finché sarò utile... Dybala ascolti Nedved"

"Sto facendo un lavoro che mi premia e mi gratifica, fin quando sarò utile per la causa e avrò determinati stimoli vorrei cercare di rispondere sul campo con prestazioni all'altezza della mia fama. Finché morte non ci separi..." . Ospite ai Gazzetta Sports Awards Gigi Buffon non chiude del tutto alla possibilità di proseguire a giocare anche la prossima stagione rinviando il ritiro. Anche perché, ottenuto il premio di "Uomo dell'anno", ha aggiunto: "Gli Europei del 2020? vivo giorno per giorno, non lo escludo".



Del resto le prestazioni del numero uno della Juventus restano di alto livello come dimostra il quarto posto nella classifica del Pallone d'Oro: "Fa piacere questo piazzamento, ma sono arrivato anche secondo 11-12 anni fa...".



Ha tenuto e tiene banco dalle parti di Vinovo il 'caso' Dybala, pungolato ieri da Nedved: "Pavel, dall'alto della sua esperienza, ha dato un consiglio spassionato a un ragazzo che è già campione e che potrebbe diventare il numero uno in assoluto. Questo a Paulo avrà fatto o dovrà fare molto piacere. Prese nel verso giusto e con il piglio del campione, queste cose ti possono far prendere la strada per diventare il numero uno in assoluto. Se le prendi male puoi fare un po' più di fatica. Ma Paulo è troppo intelligente per non capire determinate cose".



Buffon non manca di analizzare il cammino bianconero in campionato e il sorteggio di Champions: "Pur non vincendo una gara importante contro l'Inter, i risultati delle altre ci hanno dato una grossa mano a vedere il bicchiere mezzo pieno e a far sì che si sia creato questo mucchio selvaggio in testa alla classifica. È chiaro che diventa un campionato più avvincente e noi secondo me ci sentiamo meglio in una posizione così ravvicinata alla testa della classifica. Il Tottenham - prosegue il nuemro 1 della Juve - è una squadra da prendere con le molle, ha tanta fisicità in quasi tutti i singoli e grande tecnica in cinque o sei elementi. Di solito impone alla gara un ritmo forsennato, di conseguenza sulle due gare è un avversario veramente temibile e da non sottovalutare".



Spazio infine a un commento sul caso Donnarumma: "Lo consigliai a suo tempo, ma non renderò pubblico nulla di quello che gli ho detto. Ora non deve pensare ad altro se non al campo. Deve rimanere concentrato e parare bene come sta facendo".