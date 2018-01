Juventus, Buffon rinvia il ritiro: "In campo altre due stagioni"

I giorni passano, le sensazioni migliorano: Gianluigi Buffon è determinato a rinviare il ritiro per continuare a giocare. Se a inizio stagione si parlava della possibilità di arrivare a 41 anni solo in caso di vittoria di Champions League quest'anno (in modo da poter giocare il Mondiale per Club, trofeo mai vinto dal portierone) in seguito il capitano della Juventus ha iniziato a parlare di confronto a fine anno con il presidente Agnelli sino alle dichiarazioni (sue e della famiglia) degli ultimi giorni che, di fatto, spalancano un portone sulla 24.ma stagione da professionista.



Ma non solo, almeno secondo quanto raccolto da Tuttosport. Buffon, infatti, dopo la cena per i 40 anni avrebbe confidato ad amici e famiglia: "Io mi sento di giocare ancora una stagione, forse addirittura due. Vorrei proprio scendere ancora in campo nella prossima stagione". Ora la palla passa alla Juventus.