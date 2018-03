Juventus, "Buffon può giocare altri due anni"

Gianluigi Buffon continua o si ritira? Il futuro del capitano della Juventus rimane argomento vivo del calcio italiano, Silvano Martina va anche oltre: "Deve essere solo lui a decidere se vuole continuare o meno. Anche io lo vedo bene, può giocare ancora altri due anni, ma deve avere quel fuoco dentro che ti fa andare avanti. Di sicuro se continuerà è per fare il protagonista, non la comparsa" le parole del suo agente a RMC Sport.



Dopo aver lasciato il calcio giocato ​"potrà scegliere se Juve o Nazionale, valuterà con serenità: con i bianconeri c’è un rapporto di amicizia con la dirigenza. È andato in B per la Juventus, ha avuto offerte clamorose che ha rifiutato e non ha mai preteso dal club aumenti. Di sicuro c’è che dove andrà, vorrà essere utile. Ha mille idee e per questo va sfruttato".



Infine l'amarezza per le critiche dopo l'andata contro il Tottenham: "Oggi ho quasi la sensazione che non si abbiano in simpatia i calciatori. Ormai si giudica solo l’episodio, non si guarda a come sta un giocatore. È stato un errore che poteva commettere anche da giovane e tutti subito a sparare sentenze, soprattutto sui social".