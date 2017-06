Juventus, Buffon punge l'Inter: "Panolada per cose inesistenti"

Gigi Buffon a 360 gradi in esclusiva per i microfoni di Premium Sport e come al solito il capitano bianconero non ha peli sulla lingua. Il numero uno bianconero torna sulle polemiche che hanno seguito la partita dello Stadium contro l'Inter e, anche se non nomina mai i nerazzurri, sferra un attacco deciso: “Spesso e volentieri ho trovato che le domande dei giornalisti o gli articoli dei media tendessero a creare dei malumori o delle situazioni di tensione, cercando di andare a stimolare i nervi a fior di pelle dei tifosi. In questo caso no, in questo caso è successo il contrario. I media sono stati bravissimi a stemperare le tensioni e penso che noi addetti ai lavori dovremmo farci un bell'esame di coscienza perchè sono successe delle cose e ho visto delle interviste che mi hanno fatto vivere dei momenti raccapriccianti. Abbiamo creato dei casi su cose quasi inesistenti, io posso capire le polemiche su cose veritiere, ma sulle cose insistenti no, sulle cose inesistenti devi stare zitto, devi tornare a casa e devi dire 'devo migliorare', punto. Se poi su queste cose tu vuoi creare un caso e vuoi far fare la panolada a Tizio o a Caio per me sei fuori strada completamente e non riesco ad apprezzarti né a stimarti".

Buffon: "Ho tifato Napoli col cuore. Triplete? Ci vuole umiltà"

Tra campionato e Champions League, Gianluigi Buffon parla di questo finale di stagione: "Triplete è una parola difficoltosa e impegnativa da pronunciare. Bisogna pensare in grande, come devono fare squadre come Juventus o Real Madrid o Bayern Monaco, ma sempre con i piedi ben piantati a terra, operando con molta umiltà. Se si rimane umili, nessun sogno è precluso ma se poi vinceremo solo lo scudetto non sarà mica una delusione".



Il capitano bianconero, parlando a Premium Sport, torna anche al big match europeo del San Paolo: "Il Napoli mi ha appassionato, l'ho tifato con tutto il cuore come avevo fatto all'andata. Li stimo tanto, hanno un allenatore molto bravo e un gioco molto bello. Nonostante come valori singoli fossero un po' sotto il Real, hanno giocato alla pari per 50-55 minuti e solo episodi hanno fatto sì che i blancos abbiano vinto in maniera larga".



Infine, una riflessione personale-sportiva: "Il fatto che fossi propenso a tifare Napoli con naturalezza e fossi con loro, almeno mentalmente, sperando di aiutarli mi ha fatto molto piacere perché ho capito di essere ancora sano. Per me è molto importante".