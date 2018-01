Juventus, Buffon out anche con il Genoa: addio al record di Maldini

Gigi Buffon quasi certamente non ci sarà nemmeno nella sfida contro il Genoa, in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. Come informa il sito ufficiale della Juventus il portiere e Cuadrado "pur in miglioramento (questo l'esito degli esami strumentali ndr) questa settimana svolgeranno lavoro personalizzato" non allenandosi dunque insieme ai compagni di squadra.



Per il numero uno dei bianconeri (assente dall'1 dicembre per un problema al polpaccio), un forfait molto pesante perché sfuma la possibilità di ragggiungere il record di presenze di Paolo Maldini in Serie A (647). Buffon potrebbe rientrare con il Chievo il 27 gennaio ma anche giocando tutte le rimanenti partite si fermerebbe a 646. Questo naturalmente nel caso in cui l'estremo difensore appendesse le scarpette al chiodo a giugno: in caso di trionfo in Champions League ha già fatto sapere che proseguirebbe un altro anno per disputare il Mondiale per Club.



Per quanto riguarda gli altri infortunati, "oggettivo miglioramento" pure per Marchisio e Dybala: "confermati i 30/40 giorni di prognosi previsti dopo gli accertamenti fatti la prima settimana di gennaio". Contro il Grifone ci sarà invece De Sciglio, pienamente recuperato e di nuovo in gruppo.