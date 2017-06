Juventus, Buffon incorona Donnarumma: "Ha tutto per fare la storia"

Dopo le critiche per gli errori commessi in Nazionale e in campionato contro l'Udinese, Gianluigi Buffon è tornato subito a far parlare di sé in termini entusiastici, grazie alla prestazione da urlo sfoderata in Champions League contro il Lione. Il portierone della Juventus ha detto la sua proprio sul momento dei bianconeri: "Secondo me la Juve deve migliorare, perché se abbiamo velleità europee non ci può bastare quello che stiamo facendo ed esprimendo in campo adesso". La prossima avversaria si chiama Milan: "Sembra il progetto della Juve di qualche anno fa. C’è solo bisogno di tempo e di esperienza per migliorare", ha dichiarato Super Gigi alla Gazzetta dello Sport.



Impossibile, dunque, non soffermarsi sul collega e rivale Gigio Donnarumma, suo compagno in Nazionale: "È riflessivo, intelligente, ha delle qualità straordinarie. Ha tutto per fare la storia del ruolo. Bisogna solo aspettare 20 anni e tirare le somme". Infine, una riflessione sul futuro, che sorprende un po' tutti: "Un ruolo di allenatore con la sua quotidianità non mi piacerebbe. Un ruolo da c.t. invece non lo escluderei a priori: mi rimarrebbero le emozioni del campo, ma anche un po’ di libertà per dedicarmi ad altre cose".