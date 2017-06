Juventus, Buffon: "Il rinnovo di Bonucci una bellissima notizia"

Gianluigi Buffon, presente alla cerimonia del Coni per i Collari d'Oro, accoglie con piacere il rinnovo fino al 2021 di Leonardo Bonucci: "E’ una bellissima notizia - le parole a Premium Sport - perché Leonardo ha fatto un percorso che l’ha fatto crescere in modo esponenziale e con continuità. E’ un punto di riferimento per la Juventus, per noi calciatori e aver la certezza che rimarrà qui per altri molti anni è qualcosa di molto importante e che può far dormire sonni tranquilli a tutti i tifosi". Poi, un accenno alla Supercoppa: "Un bilancio di questo 2016? Aspettiamo a darlo…".



Il capitano bianconero ha anche parlato dei colleghi olimpionici premiati dal Coni: “Quando noi atleti, che siamo i protagonisti, svolgiamo un compito non riusciamo mai a capire quanto entriamo dentro l’animo degli spettatori e il fatto che io raccontassi da spettatore ciò che mi avevano fatto vivere è stato qualcosa che li ha resi più consapevoli di quello che trasmettono alla gente e anche a degli sportivi come me". Tra loro c’è qualcuno fonte di ispirazione? "Tutti lo sono, sono fonte di miglioramento perché anche se le discipline sono diverse mettiamo tutti la stessa passione, passiamo da determinate difficoltà che devi superare per poter arrivare ai massimi livelli e questa cosa ci accomuna tutti".