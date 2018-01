Juventus, Buffon fa 40 anni: "Avete reso tutto più dolce"

Ecco il videomessaggio pubblicato da Buffon su Twitter nel giorno del compleanno: "Oggi in occasione del mio quarantesimo compleanno avete partecipato in massa, mi sono arrivati veramente tantissimi auguri. Questo ha reso una giornata già speciale di suo ancora più dolce. Vi volevo ringraziare e spero in futuro di non deludere chi crede in me e chi ha di me un'opinione positiva. Grazie a tutti quanti e da domani si penserà al 41°, un abbraccio da Gigi, ciao!".

Sono stato sommerso da un mare di auguri e di affetto: grazie a tutti di cuore. #GIG1BDAY pic.twitter.com/fwC04uZZJk — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 28 gennaio 2018