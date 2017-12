Juventus, Buffon e Lichsteiner saltano l'Inter

Giorgio Chiellini, vittima di una gastroenterite che l'ha fermato alla vigilia della sfida di Champions con l'Olympiacos, sarà a disposizione per il big match di sabato contro l'Inter che potrebbe riportare la Juventus (almeno per una notte) al comando della classifica di Serie A. Allegri avrà dunque a disposizione tutti i suoi difensori centrali: ci saranno, infatti, anche Barzagli e Benatia, apparsi completamente ristabiliti dopo gli acciacchi rimediati in Grecia.



La brutta notizia, invece, è che Gigi Buffon non è stato convocato: il problema al polpaccio che ha costretto il capitano a saltare la gara di martedì non è sparito, così il portiere dovrà rinunciare anche al big match. Per fortuna sua, di Allegri e dei tifosi bianconeri, Szczesny non l'ha fatto rimpiangere in Europa. Out anche Lichsteiner e Pjaca.

I CONVOCATI

PORTIERI: Loria, Pinsoglio, Szczesny

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Asamoah

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Matuidi, Sturaro, Bentancur

ATTACCANTI: Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi