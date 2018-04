Juventus, Buffon: "È il momento più bello della mia carriera"

Gigi Buffon allontana il ritiro. Nel momento cruciale di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in campo, il portiere della Nazionale ripercorre alcune tappe della sua vita tra i pali e svela: "Il momento preferito della carriera? Sicuramente l'inizio e quello attuale".

"All'inizio - spiega il numero uno bianconero in diretta Facebook sul profilo ufficiale della Juventus - assapori sensazioni nuove e ti senti gratificato per i sacrifici fatti da ragazzo. La fine è bellissima perché ti guardi indietro e pensi alla strada che hai fatto e questo ti dà soddisfazione". E di strada Buffon ne ha fatta tanta, giocando con alcuni dei migliori giocatori del mondo, difficile scegliere il migliore, anche se un nome il numero uno e capitano azzurro lo fa: "Del Piero aveva qualcosa in più, è riuscito ad incantare le più grandi platee. Anche solo allenarmi con giocatori come lui mi ha aiutato a capire come ragiona un campione".

A proposito di campioni, Buffon ne ha affrontati tanti e prova a fare qualche nome: "Di Cristiano Ronaldo ho una stima infinita. Ha saputo migliorarsi come atleta e come mentalità. In questi ultimi anni ha mostrato di essere intelligente: ha cambiato modo di giocare e spende meno energie, ma fa tutto con convinzione e sotto porta è un killer. Come lui solo Trezeguet. Ho avuto modo di giocare anche contro Ronaldo il 'fenomeno' e Ibrahimovic, altri giocatori straordinari".

Poi tra le altre cose un tifoso gli chide di scegliere la partita più bella della sua vita: "Germania-Italia del Mondiale 2006 senza dubbio. Poi Juve-Real Madrid del 2003 e del 2015, ci hanno dato emozioni incredibili. E poi l'esordio col Parma contro il Milan".