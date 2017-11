Juventus, Buffon: "Dopo il ritiro mai il burattino o l'ignorante"

Simpatica iniziativa della Juventus prima del match di Champions League contro il Barcellona, su Twitter intervista doppia a Buffon e Iniesta. Ecco le risposte più importanti



Quando vi ritirete? E avete paura?

Buffon: Io probabilmente quest'anno ma sono sereno perché sono curioso della vita. La paura di smettere non mi fa paura.

Iniesta: Lascerò quando sentirò il corpo stanco ma nessuna paura, tutto ha una fine a bisogna godere ciò che si è fatto prima.



Cosa farete dopo?

B: Non ho preso in considerazione l'idea di fare l'allenatore. Dirigente? Non voglio essere il burattino di qualcuno o fare la figura dell'ignorante: qualsiasi cosa farò, sarà dopo un'adeguata preparazione.

I: Non farò il dirigente. Allenatore? Troppo lontano per pensarci.



Avete mai pensato a giocare nel ruolo dell'altro?

B: Fino a 12 anni ero centrocampista, poi ho avuto una folgorazione per N'Kono e ho voluto emularlo. Anche mio padre mi ha dato consigli: "Non sei male in porta...".

I: Troppo complicato il ruolo del portiere.



Quali sono i tuoi idoli?

B: N'Kono ma anche tutta una generazione italiana: Zenga, Tacconi, Peruzzi, Toldo, Pagliuca, Marchegiani...potenzialmente ce n'é una marea

I: Guardiola e Laudrup



Il più bel momento della vostra carriera?

B: Benissimo, mi sto godendo tutto con più coscienza. Ma ricordo anche gli anni del Mondiale, l'avvento alla Juventus e al grande palcoscenico nonostante la sofferenza per aver dovuto lasciare il Parma

I: Ovviamente tutti gli anni con club e nazionale



Come immaginate l'ultima partita?

B: Come la prima, grande entusiasmo ed orgoglio

I: Un giorno speciale, incredibile a livello personale.



Chi vincerà la Champions?

B: Chi a marzo si troverà meglio mentalmente e fisicamente: spero la Juventus.

I: Spero il Barcellona