Juventus, Buffon di nuovo in gruppo: verso il ritorno con il Chievo

Si avvicina il rientro di Gigi Buffon. Come mostrato dal profilo twitter della Juventus, il portiere bianconero è tornato ad allenarsi con i compagni a Vinovo. Il numero 1 della squadra di Allegri è assente dall'1 dicembre (vittoria al San Paolo contro il Napoli) per un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare complessivamente nove gare tra campionato, Champions League e Coppa Italia.



Buffon è così pronto a riprendersi la porta, difesa in maniera ottima da Szczesny nelle ultime settimane, contro il Chievo sabato sera al Bentegodi. L'estremo difensore della Nazionale ha già dovuto però dire addio alla possibilità di eguagliare il record delle presenze in Serie A, che appartiene a Paolo Maldini: per superare l'ex rossonero il 39enne (domenica compirà 40 anni) dovrebbe continuare a giocare anche nella prossima stagione.